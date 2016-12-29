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NASA займется расследованием аварии «Прогресса МС-04»
Происшествия

NASA займется расследованием аварии «Прогресса МС-04»

Сегодня 4:36
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NASA займется расследованием аварии «Прогресса МС-04»

Вашингтон, 29 декабря. Эксперты NASA примут участие в расследовании причин аварии грузового космического корабля «Прогресс МС-04».

В пресс-службе агентства заявили, что специалисты принимают участие в расследовании катастрофы, так как данный вопрос касается безопасности как российских, так и американских членов экипажа Международной космической станции, говорится в материале газеты «Известия».

В первую очередь помощь окажет команда специалистов, ответственная за сотрудничество по линии МКС.

 По словам генерального директора РКК «Энергия» Владимира Солнцева, авария является крайне сложной, так как процессы произошли за очень короткое время. По его словам, речь идет о миллисекундах.

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Ирина Лошкарева
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