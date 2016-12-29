Каждому поэту – по вагону: уникальный «Литературный поезд» запустили в питерском метро. ФАН-ТВ

В Петербурге появился «Литературный поезд»: уже сейчас он курсирует по красной линии метрополитена и знакомит петербуржцев с миром книг. Целый железнодорожный состав украшен цитатами известных классиков русской литературы, чьи имена тесно связаны с историей Петербурга. Путь от пункта назначения в таком поезде относительно недолгий, однако очень увлекательный. Стоя в вагоне, пассажиры могут вспомнить стихи и прозу из произведений Пушкина, Маяковского, Достоевского, Чернышевского и других поэтов и писателей. ФАН-ТВ спустилось в петербургскую подземку и прокатилось в новом вагоне брендированного состава «Литературный поезд».

«Сегодня на линию выходит не просто новый состав красного цвета (это уже второй поезд, который будет курсировать у нас на линии), а необычный состав, который мы назвали «Литературный поезд». Оформление вагона посвящено писателям, чьи названия станций носит метрополитен: «Пушкинская», «Маяковская», «Чернышевская», – рассказала пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель. – Этот проект был сложен еще и тем, что здесь использовались архивные материалы, которые перевели в электронный вид. Над этим проектом работала замечательная группа художников в течение четырех месяцев».

Художник-оформитель масштабного проекта «Литературный поезд» для Петербургского метрополитена Андрей Замура пообщался с корреспондентом ФАН-ТВ.

– Андрей, сложно ли было воплотить данный проект в вагонах метро?

– Сложно, поскольку приходилось работать с большим объемом информации: нужно было просмотреть и выбрать стихи, произвести отбор произведений и писателей, поэтов. Их больше, чем присутствует здесь, на стенах. Плюс ко всему, это очень сложное пространство, а не холст, на котором можно все удобно скомпоновать: здесь есть красные двери, есть какие-то технические стикеры, ручки переключения, кресла, большие окна и черные рамы. Всё это нужно было учесть, чтобы изображения не пропадали на фоне всей этой технической арматуры.

– По какому принципу отбирали цитаты и изображения авторов?

– Поскольку это вагон метро, то и отбор писателей был связан со станциями метро: «Маяковская», «Достоевская», «Чернышевская», «Горьковская». Ну и, плюс ко всему, наша задача была – передать дух времени. Скажем, Пушкин – это отдельная эпоха, и мы использовали произведения и рисунки Пушкина, его зарисовки. То есть, всё, что относится к тому времени. Маяковский – тоже отдельная эпоха, и ему – отдельный вагон. Нам хотелось уйти от школьной программы и по-новому преподнести авторов, взять их личные наблюдения, связанные с историей Петербурга. То есть, если вы посмотрите вагон Достоевского, то там мы постарались собрать материал, где он старается передать ощущения от этого города.

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Пока петербургские журналисты разглядывают поезд, один из студентов Российского государственного института сценических искусств читает стихи Николая Заболоцкого, Владимира Маяковского и других поэтов, чья жизнь и судьба имели отношение к городу на Неве.

Репортер ФАН-ТВ интересуется у пассажиров, знали ли они, что в петербургской подземке должны запустить «Литературный поезд». Так, в новом составе едут Ирина, Гулина и Людмила. «Я видела подобный поезд, там еще книжки нарисованы», – говорит одна из девушек, явно имея в виду один из предыдущих проектов Петербургского метрополитена, который получил название «Мобильная библиотека». Подруги добавляют, что не слышали о запуске нового состава, а сейчас были приятно удивлены.

«Еду на учебу, и вдруг раз – такой интересный вагон! – радуется Анастасия. – Я много слышала о нем и читала в Интернете, а тут увидела. Здесь читают стихи, и так интересно!»

«Петербург же называют Культурной столицей России, и это очень здорово, – выражает свое мнение по поводу «Литературного поезда» Анна. – Тем более, сейчас в школах уже намного меньше читают и учат стихи! Поэтому, я думаю, что это для детей, прежде всего. Ну, и нам, взрослым людям, это тоже приятно».

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