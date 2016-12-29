Ученые назвали самый смертоносный месяц года

Канберра, 29 декабря. Группа ученых из Австралии провела множество различных исследований, которые позволили им выяснить, что, оказывается, самым смертоносным месяцев в году является январь. Именно в этот период умирает больше всего людей. Об этом сообщают местные СМИ.

По мнению исследователей, связано это с тем, что в этом месяце люди чаще всего испытывают стресс, а также злоупотребляют алкоголем и жирной пищей, которые приводят к преждевременной смерти.

По результатам своих исследований специалисты пришли к выводу, что самым тяжелым периодом для человека является начало года, а самым депрессивным – третий понедельник января. Умирают в январе люди часто из-за погоды и ослабленного иммунитета. Кроме того бытует мнение, что некоторые тяжелобольные люди пытаются изо всех сил дожить до новогодних праздников, чтобы напоследок пообщаться с родными и близкими. Кроме того человек очень часто испытывает стресс во время подготовки к праздникам.

Кроме этого, ученые заявляют, что бригады «скорой помощи» просто не успевают обслужить все вызовы в период Нового года, что также является причиной увеличения смертности.

