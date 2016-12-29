Жителей Рио оставят без празднования Нового года

Рио-де-Жанейро, 29 декабря. Ассоциация находящихся на службе и отставных офицеров военной полиции и пожарной охраны обнародовала обращение к властям Рио-де-Жанейро об отмене общественных празднований Нового года.

Причиной данной инициативы называется экономический кризис в регионе.

По мнению авторов письма, из-за тяжелой экономической ситуации в регионе во время праздничных мероприятий могут начаться массовые протесты, с которыми не смогут совладать правоохранители.

В связи с этим, Ассоциация рекомендует отменить выступления артистов и пиротехнические шоу в муниципалитете Рио-де-Жанейро.