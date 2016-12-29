Прием заявок на участие в конкурсе имени Выготского начался в России

Москва, 29 декабря. В России начался прием заявок на участие в конкурсе стипендий и грантов имени Выготского. Конкурс продлится до 14 февраля, его результаты буду объявлены 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития ПСТГУ (Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета).

Целью конкурса является «поддержка педагогов, мотивированных на развитие современного, ориентированного на ребенка дошкольного образования, и лучших студентов, обучающихся по специальностям, востребованным на дошкольных образовательных программах».

В конкурсе могут принять участие педагоги дошкольного образования, студенты-магистранты и студенты 5 курса специалитетов высших учебных заведений, обучающиеся очно по направлениям подготовки — «педагогические науки» и «гуманитарные науки», из всех регионов Российской Федерации.

Победители-студенты получат стипендию в размере 20 тыс. рублей, победителям-педагогам выделят гранты в размере 50 и 100 тыс. рублей.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте конкурса.