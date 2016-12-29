Будущий генсек ООН с нетерпением ждет встречи с Трампом

Нью-Йорк, 29 декабря. Будущий генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что желает в самое ближайшее время провести встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом.

«Безусловно, в моих интересах встретиться с ним как можно скорее. США не только основной донор ООН, но и важнейший элемент во всех ее действиях», — сказал Гутерриш.

Он также заявил о готовности наладить «конструктивный диалог» с новой президентской администрацией.

Кроме того, будущий руководитель ООН напомнил, что в ноябре провел «великолепную рабочую встречу» с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил надежду, что это повторится с Дональдом Трампом.