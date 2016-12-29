Четыре человека стали жертвами страшного ДТП с военным автомобилем на Сахалине

Сахалин, 29 декабря. На 29-м километре автомобильной дороги «Огоньки-Невельск»,что на юге Сахалина, в среду, 28 декабря, около 17.40 произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля. В ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации правоохранительного ведомства, на 29-м километре автотрассы водитель автомобиля марки «Урал» не смог справиться с управлением и совершил столкновение с автомобилем марки Toyota Vista. По предварительным данным, причиной ДТП стал сильный снегопад.

Сообщается, что в результате аварии от полученных телесных повреждений на месте происшествия скончались водитель легкового автомобиля и три его пассажира.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов сейчас занимаются выяснением всех причин и обстоятельств этого ДТП.