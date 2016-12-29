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Один из главарей ИГИЛ ликвидирован при авиаударе по Ракке
Новости Сирии

Один из главарей ИГИЛ ликвидирован при авиаударе по Ракке

Сегодня 3:49
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Один из главарей ИГИЛ ликвидирован при авиаударе по Ракке

Ракка, 29 декабря. Высокопоставленный командир экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) ликвидирован в ходе авиаудара коалиции в Сирии в понедельник.

Согласно информации американского военного источника, командир группировки Абу Джандал Аль-Кувейти был уничтожен неподалеку от дамбы, находящейся на реке Евфрат в 40 километрах от сирийского города Ракка.

Отмечается, что боевик был один из ключевых лидеров группировки в Ракке, считающейся «столицей» боевиков в Сирии.

Напомним, что Ракка была захвачена исламистами в 2013 году. Город стал вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. 

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Ирина Лошкарева
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