Один из главарей ИГИЛ ликвидирован при авиаударе по Ракке

Ракка, 29 декабря. Высокопоставленный командир экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) ликвидирован в ходе авиаудара коалиции в Сирии в понедельник.

Согласно информации американского военного источника, командир группировки Абу Джандал Аль-Кувейти был уничтожен неподалеку от дамбы, находящейся на реке Евфрат в 40 километрах от сирийского города Ракка.

Отмечается, что боевик был один из ключевых лидеров группировки в Ракке, считающейся «столицей» боевиков в Сирии.

Напомним, что Ракка была захвачена исламистами в 2013 году. Город стал вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе.