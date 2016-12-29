Мать Керри Фишер экстренно доставлена в больницу после смерти дочери

Нью-Йорк, 29 декабря. Известная американская актриса Дебби Рейнольдс, которая в минувший вторник, 27 декабря потеряла свою любимую дочь, звезду Голливуда Кэрри Фишер, была экстренно госпитализирована в одну из больниц в Беверли-Хиллс, что в штате Калифорния.

Сообщается, что после смерти Кэрри 84-летняя Дебби Рейнольдс чувствовала себя подавленно. Ночью ей внезапно стало плохо, и родственники сразу вызвали скорую помощь. Врачи, осмотрев женщину, приняли решение госпитализировать ее, поскольку было подозрение на сердечный приступ.

Напомним, знаменитая американская актрисаКэрри Фишер, известная всем по роли принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны», скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Актриса умерла через несколько дней после тяжелого сердечного приступа.

