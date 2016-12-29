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Американские службы проверяют данные о крушении военного вертолета
Происшествия

Американские службы проверяют данные о крушении военного вертолета

Сегодня 3:26
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Американские службы проверяют данные о крушении военного вертолета

Пасадена (США), 29 декабря. Поступившую информацию о возможном крушении военного вертолета Apache недалеко от побережья штата Техас в США проверяют сотрудники Противопожарного управления города Пасадена.

Сообщается, что на предполагаемое место крушения воздушного судна были отправлены бригады пожарных.

Согласно информации Береговой охраны США, на борту военного вертолета находились два человека. Другие подробности случившегося на данный момент остаются неизвестными.

В настоящее время проводится поисковая операция.

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Ирина Лошкарева
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