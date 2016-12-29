Мадуро намерен закупить оружие в России и Китае

Каракас, 29 декабря. Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил о планируемой закупке военной техники и оружия.

По его словам, поставщиками должны стать Российская Федерация и Китай. Закупленное вооружение пойдет на оснащение подразделений специального назначения и быстрого реагирования, среди которых есть ответственные за борьбу с беспорядками.

Также Мадуро добавил, что в скором времени должен состояться визит главы Министерства обороны Венесуэлы в Россию и Китай для совершения соответствующих сделок.