Нью-йоркская полиция выразила соболезнования в связи с крушением Ту-154

Нью-Йорк, 29 декабря. Правоохранительные органы американского города Нью-Йорк выразили глубокие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких людей в страшной авиакатастрофе с участием российского самолета Ту-154, которая произошла в минувшее воскресенье, 25 декабря. Об этом сообщают местные СМИ.

«В молитвах мы с семьями участников хора Красной Армии/ансамбля имени Александрова, с которыми мы выступали в 2011 году», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter нью-йоркской полиции.

Напомним, что жуткая авиакатастрофа произошла в минувшее воскресенье, 25 декабря. В тот злополучный день самолет, который вылетел после дозаправки в Сочи на сирийскую военную базу Хмеймим, рухнул прямо в Черное море. В результате трагедии погибли все 92 находившихся на борту человека.

