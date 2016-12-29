ГИБДД обязали общаться с глухонемыми водителями через сурдопереводчиков

Москва, 29 декабря. При составлении протокола о нарушении правил дорожного движения должен присутствовать сурдопереводчик, если предполагаемый нарушитель – глухонемой. Такое постановление было вынесено Верховным судом России.

Кроме того, Верховный суд отменил решения судов нижней инстанции о лишении глухонемого гражданина прав, изъятых без соблюдения этих процедур.

Напомним, что в начале прошлого года водительских прав был лишен глухонемой водитель из Иркутска за отказ пройти медицинское освидетельствование. ВС признал, что водитель был лишен прав незаконно и отменил это решение, сообщает издание «Известия».

Также Верховный суд порекомендовал использовать сурдопереводчика не только при составлении протокола с участием глухонемых водителей, но и при общении сотрудников дорожной полиции со слабослышащими гражданами.