FAN-TV Лента новостей
ГИБДД обязали общаться с глухонемыми водителями через сурдопереводчиков
Россия

ГИБДД обязали общаться с глухонемыми водителями через сурдопереводчиков

Сегодня 2:58
43

ГИБДД обязали общаться с глухонемыми водителями через сурдопереводчиков

Москва, 29 декабря. При составлении протокола о нарушении правил дорожного движения должен присутствовать сурдопереводчик, если предполагаемый нарушитель – глухонемой. Такое постановление было вынесено Верховным судом России.

Кроме того, Верховный суд отменил решения судов нижней инстанции о лишении глухонемого гражданина прав, изъятых без соблюдения этих процедур.

Напомним, что в начале прошлого года водительских прав был лишен глухонемой  водитель из Иркутска за отказ пройти медицинское освидетельствование. ВС признал, что водитель был лишен прав незаконно и отменил это решение, сообщает издание «Известия».

Также Верховный суд порекомендовал использовать сурдопереводчика не только при составлении протокола с участием глухонемых водителей, но и при общении сотрудников дорожной полиции со слабослышащими гражданами.

 

комментарии
Антон Зарубин
#гибдд
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 28 декабря 2016 22.30: ИГ контратакует ССА в Алеппо, САА обстреляла позиции «Ахрар аш-Шам» в Хомсе

Вчера 22:30
457

Сирия сегодня: боевики обстреляли посольство РФ в Дамаске, САА атаковала ИГИЛ в районе Т-4

Вчера 20:58
462

Новости США: Трамп устал от мелких пакостей Обамы, смерть «принцессы Леи» шокировала страну

Вчера 20:20
6004

Осторожно, злая собака: как Трампу придется расхлебывать наследие Обамы

Вчера 20:10
415

Сирия новости 28 декабря 2016 19.30: САА оттеснила ИГ от авиабазы под Пальмирой, ВВС коалиции случайно ударили по курдам

Вчера 19:30
1157
Показать еще
Прямая трансляция

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Будущий генсек ООН с нетерпением ждет встречи с Трампом

3:59

Четыре человека стали жертвами страшного ДТП с военным автомобилем на Сахалине

3:49

Один из главарей ИГИЛ ликвидирован при авиаударе по Ракке

3:49

ГИБДД рассказала о «горячих точках» в новогодние праздники

3:42

Мать Керри Фишер экстренно доставлена в больницу после смерти дочери

3:31

Американские службы проверяют данные о крушении военного вертолета

3:26

Мадуро намерен закупить оружие в России и Китае

3:11

Нью-йоркская полиция выразила соболезнования в связи с крушением Ту-154

3:03

ГИБДД обязали общаться с глухонемыми водителями через сурдопереводчиков

2:58

Самолет AirBaltic совершил аварийную посадку в Риге

2:58

Правкомиссия в четверг огласит итоги работы по катастрофе Ту-154

2:48

Один из главарей ИГИЛ ликвидирован в Сирии

2:44
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Будущий генсек ООН с нетерпением ждет встречи с Трампом
Читать
Закрыть