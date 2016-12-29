Самолет AirBaltic совершил аварийную посадку в Риге

Рига, 29 декабря. Член правления аэропорта Риги Талис Линкайтис сообщил, что в среду вечером самолет авиакомпании AirBaltic совершил аварийную посадку в столице Латвии.

Сообщается, что воздушное судно направлялось в Ригу из Копенгагена и должно было приземлиться в 17.40, однако из-за возникших проблем с шасси посадка была выполнена только в 18:48.

По словам представителя авиакомпании AirBaltic Яниса Ванагса, в связи с произошедшим в аэропорту были введены повышенные меры безопасности по техническим причинам.

Согласно имеющимся данным, на борту воздушного судна находились 64 пассажира и четыре члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.