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Один из главарей ИГИЛ ликвидирован в Сирии
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Один из главарей ИГИЛ ликвидирован в Сирии

Сегодня 2:44
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Один из главарей ИГИЛ ликвидирован в Сирии

Дамаск, 29 декабря. Во время авиаудара коалиции по Сирии был ликвидирован один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ряд западных СМИ. 

Как сообщается, ликвидированного главаря звали Абу Джандал Аль-Кувейти. Он был уничтожен возле дамбы на реке Евфрат, примерно в 40 километрах от города Ракка, который является де-факто столицей ИГ в Сирии. Отмечается, что он был одним из высокопоставленных командиров группировки в этом городе.

Напомним, что Ракка является главным оплотом ИГИЛ в Сирии и вторым по величине после иракского Мосула городом, захваченным террористами. До захвата силами ИГ в Ракке проживали 300 тысяч человек.

 

 

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Антон Зарубин
#сирия #игил
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