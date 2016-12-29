ГИБДД рассказала о «горячих точках» в новогодние праздники

Москва, 29 декабря. ГИБДД в новогодние праздники переходит в усиленный режим работы. Особое внимание инспекторы будут уделять местам массовых скоплений людей, например, подъездам к торговым центрам, местам отдыха и развлечений и т.д.

Сотрудники Госавтоинспекции в период новогодних праздников особое внимание будут уделять местам массового скопления людей — «на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций», уточнил источник газеты «Известия».

В Госдуме, в свою очередь, отметили, что во время праздников россияне чаще путешествуют, поэтому особую актуальность приобретают услуги междугородних пассажирских перевозок. При этом зачастую компании-перевозчики пренебрегают требованиями безопасности. С целью выявления недобросовестных компаний будут проведены рейды «Уставший водитель» и «Фальшивый рейс».