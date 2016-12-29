Ужасы любви: за отказ от секса мексиканец растворил свою девушку в кислоте

Мехико, 29 декабря. Мексиканская полиция арестовала 26-летнего местного жителя Эммануэля Делани Вальдес Боканегра, который подозревается в жестоком убийстве своей девушки. Останки несчастной были найдены у него на балконе. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации мексиканских правоохранителей, Боканегра сначала убил свою подругу, а затем растворил ее тело в соляной кислоте, о чем свидетельствуют найденные полицейскими остатки химикатов в квартире.

После проведенного генетического теста правоохранители смогли подтвердить личность убитой девушки. Ей оказалась 26-летняя Франсия Рут Ибарра, которая ранее считалась пропавшей без вести.

Известно, что возлюбленные познакомились в Интернете благодаря приложению Tinder. Они несколько раз встречались, после чего Боканегра предложил ей заняться сексом, на что получил отказ. После этого мужчина убил девушку, удалил приложение с телефона и растворил ее труп.

