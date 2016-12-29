Правкомиссия в четверг огласит итоги работы по катастрофе Ту-154

Москва, 29 декабря. Итоги работы правительственной комиссии, созданной для оказания помощи близким погибших в катастрофе самолета Ту-154 в Черном море, будут подведены 29 декабря.

Результаты работы будут оглашены в ходе пресс-конференции, которая состоится в четверг в полдень в Москве. Участниками мероприятия станут возглавляющий комиссию руководитель Минтранса РФ Максим Соколов, а также представители ведомств, входящих в данную комиссию.

Напомним, что жертвами авиакатастрофы, произошедшей утром 25 декабря в Черном море стали 92 человека. Среди них 64 артиста ансамбля имени Александрова, а также девять журналистов российских телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.