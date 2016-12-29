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Трамп: ООН создает проблемы вместо того, чтобы их решать
Весь мир

Трамп: ООН создает проблемы вместо того, чтобы их решать

Сегодня 2:19
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Трамп: ООН создает проблемы вместо того, чтобы их решать

Вашингтон, 29 ноября. Организация объединенных наций создает проблемы, вместо того, чтобы решать их, заявил избранный президент США Дональд Трамп. По его словам, всемирная организация обладает большим потенциалом, но не использует его в полной мере.

Трамп отметил, что был бы рад, если бы ООН могла эффективно решать возникающие перед ней проблемы, так как в противном случае вся организация являлась бы пустой тратой времени и денег.

Напомним, что ранее Трамп назвал всемирную организацию «клубом, где хорошо проводят время», вместо того, чтобы искать решение актуальных проблем.

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Антон Зарубин
#оон #трамп
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