Верховная Рада вступилась за русский язык на Украине

Киев, 29 декабря. Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект о государственной поддержке и защите русского языка и языков национальных меньшинств на Украине.

Инициатором законопроекта стал член «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий.

По мнению парламентариев, принятие этого закона окажет позитивное влияние на ситуацию в стране. Депутаты также высказались за придание русскому языку статуса государственного.

При этом, депутат Татьяна Бахтеева отметила, что в годы независимости Украины русский язык не получал никакой поддержки.

Также подчеркивается, что необходимо учитывать интересы всех граждан, чтобы объединить украинское общество.