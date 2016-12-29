Ученые рассказали, когда вымрет человечество

Нью-Йорк, 29 декабря. Группа американских ученых провела множество различных исследований, в результате которых выяснилось, что уже в ближайшие 50 лет на нашей планете может умереть все живое. Виной этому станет глобальное потепление. Об этом сообщают местные СМИ.

По мнению исследователей, в настоящее время потепление уже приняло необратимый характер и уже совсем скоро на Землю обрушится огромное количество стихийных бедствий. Уже в ближайшие десять лет на нашей планете будут происходить различные катастрофы.

Специалисты заявили, что человечеству в ближайшее время угрожают различные вирусы, наводнения, цунами, землетрясения, а также извержения вулканов.

