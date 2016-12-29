Оставшемуся без воды Дамаску угрожают вспышки заболеваний — ООН

Нью-Йорк, 29 декабря. Сирийская столица Дамаск оказалась отрезанной от центрального водоснабжения, что привело к резкому ухудшению ситуации с питьевой водой в городе. Об этом сообщает канцелярия генерального секретаря ООН.

С 22 декабря Дамаск отрезан от системы водоснабжения после того, террористы подорвали магистральный трубопровод. Местные жители вынуждены покупать воду у частных организаций, которые, как отмечают в ООН, продают воду неизвестного качества. Все это может стать причиной вспышки заболеваний в сирийской столице – в первую очередь тех, которые передаются через воду.

Главным источником воды для Дамаска является родник Айн аль-Фиджи, который ранее был захвачен боевиками. Отступая, они подорвали трубопровод, а также, по сообщению сирийских властей, отравили воду дизельным топливом и ядовитыми веществами.