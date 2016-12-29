И пусть сдохнут: Косачев призвал устроить тотальный бойкот Charlie Hebdo

Москва, 29 декабря. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев призвал игнорировать карикатуру Charlie Hebdo на катастрофу Ту-154, чтобы не делать изданию дополнительной рекламы, и тогда оно перестанет существовать.

Накануне была опубликована оскорбительная карикатура на катастрофу Ту-154 Минобороны РФ.

Рисунок вызвал широкий резонанс, на него отреагировали многие политики и журналисты, а именно этого и добивались в Charlie Hebdo, констатирует Косачев. Однако стоило бы избрать другую тактику поведения и обойти инцидент молчанием.

«А вот бы обойти такую мерзость тотальным молчанием? Бойкотом внимания и бойкотом реакции? И пусть сдохнут без рекламы и без подписчиков…» — предложил сенатор в Facebook.

Как ранее сообщала Газета.Ru, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал карикатуры бесчеловечными и аморальными.