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Оркестр Гергиева даст концерт в память о жертвах катастрофы Ту-154
Общество

Оркестр Гергиева даст концерт в память о жертвах катастрофы Ту-154

Сегодня 2:05
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Оркестр Гергиева даст концерт в память о жертвах катастрофы Ту-154

Москва, 29 декабря. Дирижер Валерий Гергиев вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра исполнят в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве концерт в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 в Черном море.

Сообщается, что во время памятного концерта прозвучит Реквием Джузеппе Верди.

Участниками вечера станут сопрано Татьяна Сержан, меццо-сопрано Юлия Маточкина, тенор Нажмиддин Мавлянов, бас Ильдар Абдразаков, а также хор Мариинского театра, хор мальчиков Хорового училища имени А. В. Свешникова и Государственный академический Московский областной хор имени А. Д. Кожевникова.

Напомним, что самолет Минобороны РФ Ту-154 разбился 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека находившиеся на борту.

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Ирина Лошкарева
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