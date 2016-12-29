Кадыров назвал редакционную политику Charlie Hebdo аморальной и бесчеловечной

Грозный, 29 декабря. Редакционная политика французского журнала Charlie Hebdo является бесчеловечной и безнравственной, заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, что скандальный французский еженедельник Charlie Hebdo опубликовал серию карикатур, касающихся убийства российского посла в Турции Андрея Карлова и авиакатастрофы с самолетом Ту-154, где находились артисты ансамбля Александрова.

Кадыров отметил, что считает редакционную политику журнала «аморальной, безнравственной и бесчеловечной». «Она не имеет никакого — ни прямого, ни косвенного — отношения к свободе прессы», – заявил он в своем Instagram.