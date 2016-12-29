Неизвестный на BMW переехал полицейского в Подмосковье и скрылся

Москва, 29 декабря. Неизвестный мужчина, находясь за рулем автомобиля марки BMW X-5, совершил в среду поздно вечером наезд на сотрудника уголовного розыска. Сообщается, что инцидент произошел на Варшавском шоссе возле деревни Новодрожжино, что в Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве и Московской области.

По информации правоохранительного ведомства, злоумышленник переехал мужчину и сразу после этого скрылся с места преступления. По предварительным данным, сейчас он может направляться в сторону Москвы. В городе сейчас введен план «Перехват», чтобы найти злоумышленника.

Сообщается также, что пострадавший полицейский с травмами различной степени тяжести госпитализирован в одну из местных больниц. Информация о его состоянии сейчас уточняется.

