Трамп изменил мнение о передаче власти в США

Вашингтон, 29 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его мнение о ходе передачи власти в Соединенных Штатах изменилось.

По его словам, передача власти ему от действующего главы государства Барака Обамы проходит гладко.

«Я думаю, очень, очень гладко. Очень хорошо. Вы так не думаете?», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов.

Отметим, что до этого политик заявил, что уходящий глава США Барак Обама чинит ему препятствия и не в состоянии обеспечить «гладкую» передачу власти».

Он добавил, что пытается игнорировать подстрекательские заявления Обамы.