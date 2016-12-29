FAN-TV Лента новостей
Трамп изменил мнение о передаче власти в США
Весь мир

Трамп изменил мнение о передаче власти в США

Сегодня 1:44
83

Трамп изменил мнение о передаче власти в США

Вашингтон, 29 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его мнение о ходе передачи власти в Соединенных Штатах изменилось.

По его словам, передача власти ему от действующего главы государства Барака Обамы проходит гладко.

«Я думаю, очень, очень гладко. Очень хорошо. Вы так не думаете?», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов.

Отметим, что до этого политик заявил, что уходящий глава США Барак Обама чинит ему препятствия и не в состоянии обеспечить «гладкую» передачу власти».

Он добавил, что пытается игнорировать подстрекательские заявления Обамы.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 28 декабря 2016 22.30: ИГ контратакует ССА в Алеппо, САА обстреляла позиции «Ахрар аш-Шам» в Хомсе

Вчера 22:30
424

Сирия сегодня: боевики обстреляли посольство РФ в Дамаске, САА атаковала ИГИЛ в районе Т-4

Вчера 20:58
448

Новости США: Трамп устал от мелких пакостей Обамы, смерть «принцессы Леи» шокировала страну

Вчера 20:20
5363

Осторожно, злая собака: как Трампу придется расхлебывать наследие Обамы

Вчера 20:10
396

Сирия новости 28 декабря 2016 19.30: САА оттеснила ИГ от авиабазы под Пальмирой, ВВС коалиции случайно ударили по курдам

Вчера 19:30
1134
Показать еще
Прямая трансляция

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Один из главарей ИГИЛ ликвидирован в Сирии

2:44

И пусть сдохнут: Косачев призвал устроить тотальный бойкот Charlie Hebdo

2:33

Ужасы любви: за отказ от секса мексиканец растворил свою девушку в кислоте

2:29

Верховная Рада вступилась за русский язык на Украине

2:21

Трамп: ООН создает проблемы вместо того, чтобы их решать

2:19

Оркестр Гергиева даст концерт в память о жертвах катастрофы Ту-154

2:05

Ученые рассказали, когда вымрет человечество

2:04

Оставшемуся без воды Дамаску угрожают вспышки заболеваний — ООН

2:00

Трамп изменил мнение о передаче власти в США

1:44

Кадыров назвал редакционную политику Charlie Hebdo аморальной и бесчеловечной

1:42

Боевики оставили в Алеппо американского оружия на миллионы долларов

1:36

Неизвестный на BMW переехал полицейского в Подмосковье и скрылся

1:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Один из главарей ИГИЛ ликвидирован в Сирии
Читать
Закрыть