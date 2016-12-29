Боевики оставили в Алеппо американского оружия на миллионы долларов

Москва, 29 декабря. Сирийские военные обнаружили в покинутых боевиками восточных районов Алеппо огромные склады с оружием преимущественно американского производства. В Сирии предполагают, что США могли поставлять это оружие под видом гуманитарной помощи.

Стоимость обнаруженного оружия исчисляется миллионами долларов, сообщил газете «Известия» высокопоставленный источник в органах безопасности Сирии. Источник отмечает, что для сирийских военных эта находка не стала удивлением: они давно знают о том, что боевики так называемой «умеренной» оппозиции спонсируются Штатами.

«Кроме того, Турция заявила о наличии у нее доказательств того, что американцы оказывали военную помощь ИГИЛ», — добавляет эксперт, востоковед и бывший дипломат Вячеслав Матузов.

В этих условиях уходящей американской администрации придется ответить за обвинения в адрес России и Сирии в обстрелах гумконвоев ООН и т.д.