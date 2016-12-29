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Боевики оставили в Алеппо американского оружия на миллионы долларов
Новости Сирии

Боевики оставили в Алеппо американского оружия на миллионы долларов

Сегодня 1:36
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Боевики оставили в Алеппо американского оружия на миллионы долларов

Москва, 29 декабря. Сирийские военные обнаружили в покинутых боевиками восточных районов Алеппо огромные склады с оружием преимущественно американского производства. В Сирии предполагают, что США могли поставлять это оружие под видом гуманитарной помощи. 

Стоимость обнаруженного оружия исчисляется миллионами долларов, сообщил газете «Известия» высокопоставленный источник в органах безопасности Сирии. Источник отмечает, что для сирийских военных эта находка не стала удивлением: они давно знают о том, что боевики так называемой «умеренной» оппозиции спонсируются Штатами. 

«Кроме того, Турция заявила о наличии у нее доказательств того, что американцы оказывали военную помощь ИГИЛ», — добавляет эксперт, востоковед и бывший дипломат Вячеслав Матузов. 

В этих условиях уходящей американской администрации придется ответить за обвинения в адрес России и Сирии в обстрелах гумконвоев ООН и т.д. 

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Владимир Багров
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