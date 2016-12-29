«Китайский Nissan Qashqai» появится на российском рынке зимой 2017 года

Москва, 29 декабря. Китайская компания Dongfeng объявила о своих планах начать продажу кроссовера DFM AX7 в России уже в первом квартале наступающего года. Новый автомобиль аналитики уже окрестили «китайским Nissan Qashqai».

Кроссовер был продемонстрирован в России на Московском международном автосалоне в августе 2016 года. Как сообщается, она получила все необходимые сертификаты для продажи в России и появится у дилеров уже в ближайшие месяцы.

Цена и комплектация автомобиля пока не анонсированы, однако известно, что можно будет выбрать между двумя моторами – на 2 литра мощностью 140 л.с. и 2,3 литра мощностью 171 л.с.