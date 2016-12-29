Charlie Hebdo поглумились над Керри Фишер через день после ее смерти

Париж, 29 декабря. Карикатура на голливудскую актрису Керри Фишер появилась во французском сатирическом еженедельнике Charlie Hebdo спустя сутки после ее смерти.

На официальной странице Charlie Hebdo в социальной сети Facebook появилась карикатура на Кэрри Фишер в образе принцессы Леи из «Звездных войн».

На рисунке принцесса изображена с синнабонами, вплетенными в волосы и имитирующими узнаваемую прическу героини киносаги.

На подписи под картинкой говорится: «Принцесса Лея. Изобретательница синнабонов с изюмом завершила свою деятельность».

Напомним, что ранее компания, производящая булочки Cinnabon удалила свой твит с портретом принцессы Леи, сделанным из корицы и булочки и принесла публичные извинения.