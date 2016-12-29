Стало известно, когда в России заработает биобанк органов и тканей

Москва, 29 декабря. В 2017 году начнет свою работу пилотный проект по созданию в России биобанков органов и тканей. Об этом сообщает соруководитель направления «Биомедицина» программы HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.

Как рассказал Ломоносов, пилотный проект биобанка стартует уже в 2017 году. На следующий год банки начнут свою работу в пяти регионах, а в 2021-2035 – во всех городах-миллионниках.

Первым в банке будет размещен живой эквивалент кожи, который был разработан российскими учеными из Института биологии развития. Отмечается, что это один из самых социально значимых продуктов, чья разработка велась еще с 70-х годов.