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Стало известно, когда в России заработает биобанк органов и тканей
Технологии

Стало известно, когда в России заработает биобанк органов и тканей

Сегодня 1:00
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Стало известно, когда в Россиии заработает биобанк органов и тканей

Москва, 29 декабря. В 2017 году начнет свою работу пилотный проект по созданию в России биобанков органов и тканей. Об этом сообщает соруководитель направления «Биомедицина» программы HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.

Как рассказал Ломоносов, пилотный проект биобанка стартует уже в 2017 году. На следующий год банки начнут свою работу в пяти регионах, а в 2021-2035 – во всех городах-миллионниках.

Первым в банке будет размещен живой эквивалент кожи, который был разработан российскими учеными из Института биологии развития. Отмечается, что это один из самых социально значимых продуктов, чья разработка велась еще с 70-х годов.

 

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Антон Зарубин
#биобанк
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