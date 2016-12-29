Названы имена дисквалифицированных за допинг российских биатлонисток

Москва, 29 декабря. В среду стали известны имена российских биатлонисток, которые ранее по решению Международного союза биатлонистов были отстранены от участия в соревнованиях из-за допинга. Об этом сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Российскими спортсменками, которых дисквалифицировали за употребление допинга, стали Ольга Вилухина и Яна Романова.

Биатлонистка Вилухина завоевала на Олимпийских играх в Сочи две серебряные медали, а Романова стала второй в составе эстафетной команды. Кроме того известно, что Вилухина в начале ноября заявила о том, что собирается завершить спортивную карьеру.

Напомним, что буквально на минувшей неделе Всемирное антидопинговое агентство передало IBU список биатлонистов, которые, как утверждается, употребляли допинг. Данный список составили на основе материалов независимой комиссии WADA, которую возглавил Ричард Макларен. Российская сторона отмечала, что доклад комиссии не содержит никаких доказательств.