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Выход Audi Q2 в России отложили на неопределенный срок
Россия

Выход Audi Q2 в России отложили на неопределенный срок

Сегодня 0:40
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Выход Audi Q2 в России отложили на неопределенный срок

Москва, 29 декабря. Руководство автоконцерна Audi решило отложить выход нового кроссовера Q2 на российский рынок. Об сообщает пресс-служба российского представительства компании.

Ранее ожидалось, что новый автомобиль появится на российском рынке уже к январю 2017 года. Однако в Audi было принято решение отложить выпуск на неопределенный срок. Пока руководство российского подразделения не может точно сказать, когда именно Q2 начнет выпускаться и в России. Если соответствующее решение будет принято, то кроссовер появится в салонах не раньше лета 2017 года.

Audi Q2 был продемонстрирован весной 2016 года на автовыставке в Женеве. Он должен был стать главным конкурентом английскому MINI Countryman.

 

 

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Антон Зарубин
#audi q2
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