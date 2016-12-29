Выход Audi Q2 в России отложили на неопределенный срок

Москва, 29 декабря. Руководство автоконцерна Audi решило отложить выход нового кроссовера Q2 на российский рынок. Об сообщает пресс-служба российского представительства компании.

Ранее ожидалось, что новый автомобиль появится на российском рынке уже к январю 2017 года. Однако в Audi было принято решение отложить выпуск на неопределенный срок. Пока руководство российского подразделения не может точно сказать, когда именно Q2 начнет выпускаться и в России. Если соответствующее решение будет принято, то кроссовер появится в салонах не раньше лета 2017 года.

Audi Q2 был продемонстрирован весной 2016 года на автовыставке в Женеве. Он должен был стать главным конкурентом английскому MINI Countryman.