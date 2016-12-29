Названо имя нового директора ФК «Анжи»

Москва, 29 декабря. В среду стало известно о том, что кресло директора футбольного клуба Махачкалы «Анжи» займет Осман Кадиев.

Сообщается, что в минувший понедельник, 26 декабря ООО «Грандеко», в группу которого входит махачкалинский клуб, подписал с Османов Кадиевым соглашение о передаче ему прав на ФК «Анжи». Об этом сообщает «Интерфакс».

Условия данного соглашения подразумевают, что структуры бывшего директора «Анжи» гарантируют урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств махачкалинского футбольного клуба, которые имеются на момент подписания документа.

Кадиев занял пост руководителя «Анжи» и заявил, что готов развивать потенциал его футболистов и дагестанских футболистов, который ему не удалось раскрыть полностью в предыдущих форматах работы махачкалинского ФК.

Отметим, что «задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая клуб, – поднять уровень дагестанского футбола».