Научный журнал в Британии закрылся из-за подозрений в связях с Россией

Лондон, 29 декабря. Научный журнал, основанный в Кембриджском университете, объявил о своем закрытии после серии сообщений о его предполагаемом сотрудничестве с Россией. Об этом пишут британские СМИ.

Речь идет о «Журнале исследований в области разведки и терроризма», который прекратил все публикации после того, как его обвинили в связах с Россией. Так, несколько иностранных экспертов в сфере разведывательной деятельности, заявили, что прекращают сотрудничество со своими коллегами из Кембриджского университета. По их мнению, созданное сотрудниками журнала виртуальное издательство Veruscript может работать на российские спецслужбы. Владелец журнала опроверг эти обвинения, подчеркнув, что издательство финансируется из его личных средств.