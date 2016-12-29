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Депутат ГД назвал авторов карикатуры на крушение Ту-154 душевнобольными
Политика

Депутат ГД назвал авторов карикатуры на крушение Ту-154 душевнобольными

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Депутат ГД назвал авторов карикатуры на крушение Ту-154 душевнобольными

Москва, 29 декабря. Художники Charlie Hebdo, создавшие карикатуру на падение самолета Ту-154 Минобороны РФ, являются душевнобольными людьми, поскольку над такими вещами не может глумиться ни один человек, какое бы общество или политическую систему он ни представлял. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Владимир Крупенников. 

Депутат выразил мнение, что люди, которые делают подобные вещи, «они душевнобольные просто, нездоровые». Крупенников подчеркнул, что для любого нормального человека, какому бы обществу или политической системе он ни принадлежал, есть вещи, над которыми не глумятся. 

«Я считаю, что все вот эти опусы… мне этих людей жалко, они больные духовно, душевно, психически нездоровые люди», — приводит слова депутата агентство РИА Новости

Как ранее сообщала Газета.Ru, на появление карикатуры отреагировали и в Минобороны РФ. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что обращать внимание на подобные «испражнения на бумагу» унизительно для нормального человека. 

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