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Военные РФ доставили в Алеппо и Латакию более 10 тонн гуманитарной помощи
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Военные РФ доставили в Алеппо и Латакию более 10 тонн гуманитарной помощи

Сегодня 0:12
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Военные РФ доставили в Алеппо и Латакию более 10 тонн гуманитарной помощи

Москва, 29 декабря. Свыше десяти тонн гуманитарной помощи получили сирийские жители за последние сутки. Как сообщает  бюллетень российского Центра по примирению сторон в Сирии, российские военные организовали семь гуманитарных акций.

Так, в Алеппо было доставлено свыше девяти тонн гуманитарных грузов. Их получили жители пункта временного размещения жителей в районах Жибрин, Ансари и Арт-Аль-Сабаг, а также в трех школах Алеппо. Кроме того, гуманитарную помощь доставили в детское отделение университетского госпиталя в Латакии и в начальную школу города Хомс. Также сообщается, что возле Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

 

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Антон Зарубин
#сирия #алеппо #латакия
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