Сирия: боевики 30 раз обстреляли населенные пункты в Дамаске и Алеппо

Москва, 28 декабря. Более 30 обстрелов были зафиксированы в Сирии со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает бюллетень российского Центра по примирению сторон в Сирии.

Как гласит текст документа, опубликованного на сайте Минобороны РФ, боевики провели 20 обстрелов в провинции Дамаск. Также были зафиксированы 7 обстрелов в провинции Алеппо, а также по одному в Хаме, Латакии и Деръа.

За обстрелами провинции Дамаск, как сообщает российское оборонное ведомство, стоит причисляющая себя к оппозиции группировка «Джейш аль-Ислам». Населенные пункты в Алеппо были обстрелян запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра».