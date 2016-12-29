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Минобороны РФ не трогают «испражнения на бумагу» от «двуногих» из Charlie Hebdo
Политика

Минобороны РФ не трогают «испражнения на бумагу» от «двуногих» из Charlie Hebdo

Сегодня 0:01
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Минобороны РФ не трогают «испражнения на бумагу» от «двуногих» из Charlie Hebdo

Москва, 28 декабря. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков жестко отреагировал на карикатуру Charlie Hebdo на падение Ту-154, назвав ее испражнениями на бумагу, на которые унизительно обращать внимание. 

Сегодня в журнале Charlie Hebdo появилась оскорбительная карикатура, посвященная падению Ту-154, принадлежащего Минобороны РФ. На борту находилось 92 человека, все они погибли. 

«Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека», — подчеркнул Конашенков.

Также представитель МО РФ отметил, что если подобные акты суть проявление западных ценностей, то те, кто их отстаивают и придерживаются, обречены, как минимум, на одиночество в будущем. 

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Владимир Багров
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