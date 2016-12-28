Автор песни из кинофильма «Мужчина и женщина» Пьер Бару скончался в Париже

Париж, 28 декабря.В больнице Кошен, которая находится в Париже, во вторник вечером, 28 декабря в возрасте 82 лет скончался известный французский певец и композитор Пьер Бару. Об этом печальном известии рассказала жена Бару Астуко Ушиода. Она также уточнила, что причиной смерти ее супруга стал инфаркт. Об этом сообщают местные СМИ.

Напомним, что Пьер Бару прославился на весь мир после написания знаменитой песни «Мужчина и женщина» к одноименному фильму Клода Лелуша. При этом французский актер сыграл роль в этой кинокартине.

Кроме того француз писал тексты для таких исполнителей, как Ив Монтан и Франсуаза Арди. Он также основал звукозаписывающую компанию Savarah, открывшую многих известных исполнителей.