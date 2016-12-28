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Генпрокурор Израиля распорядился допросить Нетаньяху
Весь мир

Генпрокурор Израиля распорядился допросить Нетаньяху

Вчера 23:39
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Генпрокурор Израиля распорядился допросить Нетаньяху

Тель-Авив, 28 декабря. Полиция проведет допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщают израильские СМИ.

Как сообщается, генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции вызвать Нетаньяху на допрос. Время для проведения следственных мероприятий будет уточнено позже.

Отмечается, что допрашивать Нетаньяху будут сразу по двум уголовным делам – основному и второстепенному. О каких именно уголовных делах идет речь, пока не сообщается.

 

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Антон Зарубин
#нетаньяху
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