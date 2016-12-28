Клоака, исторгающая нечистоты: Пушков рассказал об омерзении к Charlie Hebdo

Москва, 28 декабря. Журнал Charlie Hebdo, опубликовавший карикатуру на авиакатастрофу российского Ту-154, не имеет отношения к свободе слова, а является клоакой и исторгает нечистоты. С таким резким заявление выступил российский сенатор Алексей Пушков.

Французский сатирический еженедельник сегодня опубликовал оскорбительную карикатуру на крушение российского Ту-154. В авиакатастрофе погибло 92 человека.

Пушков отреагировал на появление карикатуры. Он отметил, что сатирический еженедельник не имеет никакого отношения на к информации, ни к свободе слова.

«Это всего лишь клоака, исторгающая нечистоты. Реакция одна — омерзение», — написал Пушков в своем Twitter.