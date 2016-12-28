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Клоака, исторгающая нечистоты: Пушков рассказал об омерзении к Charlie Hebdo
Политика

Клоака, исторгающая нечистоты: Пушков рассказал об омерзении к Charlie Hebdo

Вчера 23:40
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Клоака, исторгающая нечистоты: Пушков рассказал об омерзении к Charlie Hebdo

Москва, 28 декабря. Журнал Charlie Hebdo, опубликовавший карикатуру на авиакатастрофу российского Ту-154, не имеет отношения к свободе слова, а является клоакой и исторгает нечистоты. С таким резким заявление выступил российский сенатор Алексей Пушков. 

Французский сатирический еженедельник сегодня опубликовал оскорбительную карикатуру на крушение российского Ту-154. В авиакатастрофе погибло 92 человека.

Пушков отреагировал на появление карикатуры. Он отметил, что сатирический еженедельник не имеет никакого отношения на к информации, ни к свободе слова. 

«Это всего лишь клоака, исторгающая нечистоты. Реакция одна — омерзение», — написал Пушков в своем Twitter. 

Шарли Эбдо не имеет отношения ни к свободе слова, ни к информации. Это всего лишь клоака, исторгающая нечистоты. Реакция одна - омерзение.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 декабря 2016 г.
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#алексей пушков
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