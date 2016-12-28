Сирия: боевики отравили питьевую воду в Дамаске

Дамаск, 28 декабря. Власти Сирии были вынуждены перекрыть водоснабжение Дамаска после того, как боевики отравили основной источник, снабжающий город питьевой водой. Как сообщают СМИ, жители сирийской столицы уже несколько дней испытывают проблемы с поставками питьевой воды.

Сирийское правительство обвинило боевиков в том, что те загрязнили источник Айн аль-Фиджи дизельным топливом и ядовитыми веществами. Айн аль-Фиджи крайне важен для снабжения Дамаска, так как из него в город поступает 65 процентов всей питьевой воды.

Сообщается, что боевики нарушили соглашение, по которому они должны были покинуть район Айн аль-Фиджи. Сирийские власти успели отключить подачу отравленной воды в Дамаск. Сейчас вода в столицу поступает преимущественно в автоцистернах.