Бывшая первая «ракетка» мира Иванович ушла из тенниса

Белград, 28 декабря. Сербская теннисистка и бывшая первая «ракетка» мира Ана Иванович заявила, что намерена завершить свою карьеру в большом теннисе. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как пишет 29-летняя теннисистка, она приняла решение завершить карьеру. По ее словам, она хотела бы и дальше выступать на высоком уровне, однако Иванович поняла, что не сможет делать это долго.

Напомним, что Иванович одержала победу на Открытом чемпионате Франции, а также вышла в финал Открытого чемпионата Австралии в 2008 году. Также смогла подняться на первую строку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).