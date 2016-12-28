Клинцевич назвал Charlie Hebdo моральными уродами за карикатуру на падение Ту-154

Москва, 28 декабря. Журналисты Charlie Hebdo, опубликовавшие карикатуру на падение самолета Ту-154 Минобороны РФ, являются моральными уродами. Такое мнение высказал первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Сегодня в сатирическом еженедельнике появилась карикатура на падение самолета Ту-154. В авиакатастрофе погибли 92 человека.

«Вы знаете, говорить про моральных уродов очень тяжело нормальному человеку. Здравый смысл, он неприемлем, а попытка эта, та же, которую сегодня проводят журналисты-художники столь гнусного журнала, она просто поражает с точки зрения их личного воспитания, культуры и человечности», — сказал Клинцевич в эфире телеканала «360».

Сенатор также добавил, что презирает авторов журнала.