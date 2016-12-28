Женщину в Афганистане обезглавили за шопинг без супруга

Кабул, 28 декабря. Женщину в Афганистане обезглавили за то, что она отправилась за покупками без своего супруга. Об этом сообщает Daily Mail.

Как уточняет издание, инцидент произошел в провинции Сар-э-пул, значительная часть которой находится под контролем боевиков запрещенного в РФ движения «Талибан». Женщина нарушила один из запретов боевиков: он касался посещения публичных мест без сопровождения близких родственников-мужчин. Женщину, направившуюся на рынок в деревне Латти, на улице задержала группа вооруженных мужчин, которые затем и расправились с несчастной.

Примечательно, что «Талибан» при этом опроверг свою причастность к убийству.