Биатлонисты Волков и Подчуфарова пришли третьими в Рождественской гонке

Гельзенкирхен, 28 декабря. Российские биатлонисты заняли третье место по итогам Рождественской гонки, которая традиционно проходи в немецком городе Гельзенкирхен.

Победителями соревнования стала немецкая пара биатлонистов Симона Шемпа и Ванессы Хинц. Второе место также досталось немцам – Эрику Лессеру и Франциске Хельдебранд.

Рождественская гонка традиционно каждый год проходит в Гельзенкирхене на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба «Шальке». Соревнования этого года стали уже пятнадцатыми по счету.