Сирийские дети после лечения в Петербурге возвращаются домой

Санкт-Петербург, 28 декабря. Сирийские дети прошли курс лечения в Клинике детских болезней Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что по поручению главы Минобороны Сергея Шойгу, шестеро сирийских ребят в возрасте от 6 до 14 лет получили в академии необходимое лечение. Курс лечения длился более месяца, за это время дети получили высококачественную медицинскую помощь. Одному из юных пациентов была сделана внутрисосудистая операция, еще одному малышу проведена сложная операция на ухе с постановкой импланта.

Кроме того, для сирийских детей и их родителей были организованы экскурсии, в ходе которых они посетили Эрмитаж, Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. Сегодня дети и родители отправились на родину, перед отъездом они тепло простились с персоналом клиники и поблагодарили за помощь, а также пожелали счастливого Нового года.