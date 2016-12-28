FAN-TV Лента новостей
Сирийские дети после лечения в Петербурге возвращаются домой
Общество

Сирийские дети после лечения в Петербурге возвращаются домой

Вчера 22:49
84

Сирийские дети после лечения в Петербурге возвращаются домой

Санкт-Петербург, 28 декабря. Сирийские дети прошли курс лечения в Клинике детских болезней Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что по поручению главы Минобороны Сергея Шойгу, шестеро сирийских ребят в возрасте от 6 до 14 лет получили в академии необходимое лечение. Курс лечения длился более месяца, за это время дети получили высококачественную медицинскую помощь. Одному из юных пациентов была сделана внутрисосудистая операция, еще одному малышу проведена сложная операция на ухе с постановкой импланта.

Кроме того, для сирийских детей и их родителей были организованы экскурсии, в ходе которых они посетили Эрмитаж, Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. Сегодня дети и родители отправились на родину, перед отъездом они тепло простились с персоналом клиники и поблагодарили за помощь, а также пожелали счастливого Нового года.

комментарии
Кирилл Иванов
#сергея шойгу
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 28 декабря 2016 22.30: ИГ контратакует ССА в Алеппо, САА обстреляла позиции «Ахрар аш-Шам» в Хомсе

Вчера 22:30
456

Сирия сегодня: боевики обстреляли посольство РФ в Дамаске, САА атаковала ИГИЛ в районе Т-4

Вчера 20:58
460

Новости США: Трамп устал от мелких пакостей Обамы, смерть «принцессы Леи» шокировала страну

Вчера 20:20
5981

Осторожно, злая собака: как Трампу придется расхлебывать наследие Обамы

Вчера 20:10
415

Сирия новости 28 декабря 2016 19.30: САА оттеснила ИГ от авиабазы под Пальмирой, ВВС коалиции случайно ударили по курдам

Вчера 19:30
1154
Показать еще
Прямая трансляция

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Четыре человека стали жертвами страшного ДТП с военным автомобилем на Сахалине

3:49

Один из главарей ИГИЛ ликвидирован при авиаударе по Ракке

3:49

ГИБДД рассказала о «горячих точках» в новогодние праздники

3:42

Мать Керри Фишер экстренно доставлена в больницу после смерти дочери

3:31

Американские службы проверяют данные о крушении военного вертолета

3:26

Мадуро намерен закупить оружие в России и Китае

3:11

Нью-йоркская полиция выразила соболезнования в связи с крушением Ту-154

3:03

ГИБДД обязали общаться с глухонемыми водителями через сурдопереводчиков

2:58

Самолет AirBaltic совершил аварийную посадку в Риге

2:58

Правкомиссия в четверг огласит итоги работы по катастрофе Ту-154

2:48

Один из главарей ИГИЛ ликвидирован в Сирии

2:44

И пусть сдохнут: Косачев призвал устроить тотальный бойкот Charlie Hebdo

2:33
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Четыре человека стали жертвами страшного ДТП с военным автомобилем на Сахалине
Читать
Закрыть