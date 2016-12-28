МИД Польши просит Россию передать неизвестные записи из кабины Ту-154М

Варшава, 28 декабря. МИД Польши направил российской стороне ноту с требованием передать польским властям неизвестные записи из кабины Ту-154, разбившегося в 2010 году под Смоленском. Об этом сообщают польские СМИ.

Как стало известно, нота российской стороне была направлена 27 декабря. Министерство обороны Польши обратилось с просьбой передать фрагменты записей переговоров в кабине президентского борта, которые ранее были неизвестны Польше. Также была повторена просьба передать Польше обломки самолета.

Сообщается, российское посольство в Польше назвало требования Минобороны безосновательными, напомнив, что картина произошедшего была полностью восстановлена Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) и польской Комиссией по расследованию авиационных происшествий государственной