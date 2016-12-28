Франция экстрадировала в РФ контрабандиста и наркобарона Молоко

Москва, 28 декабря. Франция экстрадировала в Россию Станислава Молоко, который обвиняется в контрабанде 10 килограммов кокаина. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«Сегодня по требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Французской Республики экстрадировали в Россию гражданина РФ Станислава Молоко в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола», — сообщил он.

Куренной отметил, что в 1997 году Станислав Молоко отправил из Венесуэлы в Санкт-Петербург партию мебели, в которой были спрятаны 10 килограммов кокаина. Сотрудникам ФСБ удалось перехватить мебель с наркотиками, однако контрабандисту удалось скрыться. В 1998 году Молоко был объявлен в федеральный розыск, а в январе 2001 года — в международный розыск.